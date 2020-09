Evenveel besmettingen als eind maart, maar situatie is heel anders: “We zijn nu in dezelfde fase als eind februari”

Het aantal coronabesmettingen lag maandag op liefst 1.625, wat in dezelfde grootteorde ligt als de cijfers van eind maart en begin april. Alleen wordt nu vaker getest, klinkt het telkens als tegenargument. Hoe moeten we dan eigenlijk inschatten hoe zorgwekkend het nu is? “In vergelijking met de eerste golf staan we nu maar aan de voet van de berg, terwijl we toen op de top stonden.”