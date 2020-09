Sean Dhondt richt zich tot vrouw Allison: “Het spijt me, uit het diepste van m’n hart”

In een nieuwe Instagram-post richt presentator Sean Dhondt zich tot zijn vrouw Allison Scott. Hij doet dat in de nasleep van de hele zaak rond uitgelekte naaktfoto’s, waarover hij zich een week geleden voor het eerst publiekelijk uitsprak op radiozender Qmusic. “Het spijt me, uit het diepste van m’n hart, dat ik jouw vertrouwen in ons beschaamde en je enorm veel pijn en verdriet heb gedaan. Door enkel en alleen aan mezelf te denken”, schrijft hij vrijdag bij een foto van hen samen.