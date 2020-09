Dunkin’ opent tweede vestiging in ons land

Fans van de donuts van Dunkin’ kunnen binnenkort naar een tweede filiaal van de keten in ons land. Op 7 oktober komt er een winkel bij in Wijnegem Shopping Center.

In juni opende de eerste winkel van Dunkin’ in ons land, wat toen gepaard ging met lange wachtrijen vlakbij het centraal station van Antwerpen. Ook voor de tweede vestiging blijft de keten in de provincie. Vanaf woensdag 7 oktober kunnen zoetekauwen vanaf acht uur ’s morgens naar het winkelcentrum in Wijnegem voor een kleurrijke donut.

Bij elke opening wordt een jaar gratis donuts weggeschonken en ook nu is dat niet anders. De eerste vijftig klanten die via de website een doos van minstens twaalf donuts bestellen en die op de openingsdag komen ophalen, winnen de prijs. Daarvoor moeten ze ook wel even de Instgrampagina van de keten liken en de app downloaden.

Verder gooit de winkel op de openingsdag nog met jaarkaarten. Elk uur worden er twee weggeschonken en elke tiende klant, mag ook een jaar lang gratis om de ronde koeken komen. Gewoon en passant eens binnenspringen? Dat kan van maandag tot zaterdag van 9 tot 20 uur en op vrijdag een uur langer. Op zondag is de shop gesloten.