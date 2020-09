Lanaakse school danst de Jerusalema-challenge met 200-tal leerlingen: “Je wordt er echt gelukkig van”

Lanaken - Lagere school Het Wezeltje uit Lanaken gaat viraal op Facebook met een filmpje waarin alle leerlingen de Jerusalem-challenge dansen. Turnmeester Davy ging op de eerste schooldag aan de slag om de populaire challenge te leren aan zijn leerlingen. “Je wordt er echt gelukkig van, het geeft een leuke vibe”, zegt Davy Jorissen.

Meester Davy zag de razendpopulaire challenge op het internet tijdens de zomervakantie en was op slag verliefd op de vibe van het nummer. Op de eerste schooldag ging hij aan de slag om de danspasjes te leren aan zijn leerlingen. Met succes want drie weken later dansen een 200-tal leerlingen mee op de speelplaats. “De draai naar voren is het moeilijkste. Voor de leerlingen en voor de volwassenen”, lacht Davy. De voorbije twee weken de meester iedere speeltijd het aanstekelijke nummer door de boxen schallen en de leerlingen dansten spontaan mee. Het filmpje wordt druk gedeeld en geliked op Facebook.

