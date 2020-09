Tomas Svedkauskas: “Ik leef en werk liever in Lommel dan in Rome”

Lommel -

Het leven lacht Tomas Svedkauskas (26) toe. Het sluitstuk van Lommel SK stapte deze zomer in het huwelijksbootje, geniet het vertrouwen onder de lat van Liam Manning én versierde onlangs ook zijn eerste cap voor Litouwen. “Ik leef en werk liever in Lommel dan in Rome”, zegt Svedkauskas.