Kamercommissie over aanpak coronacrisis neemt valse start: WHO verbiedt komst getuige

De Bijzondere Kamercommissie die zich moet buigen over de aanpak van de coronacrisis heeft vrijdagmorgen een valse start genomen. De commissie zou echt van start gaan met een hoorzitting van dokter Hans Kluge, regionaal directeur Europa van de WHO, maar die is niet komen opdagen. De Wereldgezondheidsorganisatie verbood hem om te komen getuigen over de Belgische aanpak van de crisis.