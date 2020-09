Privédetective Herma Kluin getuigt in de talkshow Gert Late Night van Gert Verhulst over doodsbedreiging in zaak van Elke Wevers. “Als je doodsbedreigingen uit aan de detective die de zaak onderzoekt, dan maak je je erg verdacht”, zegt Kluin. Haar voorganger Ben Zuidema kreeg doodsbedreigingen in 2017 en zij nam de zaak van hem over. Maar dat boezemt haar geen angst in. “Je moet altijd behoedzaam zijn, maar niet bang.”