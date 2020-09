Thomas Pieters opent met sterke tweede plaats op de US Open golf, ook Thomas Detry laat Tiger Woods voorlopig achter zich

Thomas Pieters kende met 66 slagen (-4) zijn beste openingsronde ooit op het US Open, een majortoernooi in het golf. Die superstart leverde de 28-jarige Antwerpenaar de tweede plaats op na de eerste dag. Zijn maatje Thomas Detry debuteerde met 71 slagen (+1) en is 33ste. De leiding op het tweede majortoernooi van het seizoen is in handen van de Amerikaan Justin Thomas (-5), een slag minder dan Pieters.

Ondanks twee hole-in-one’s staat de baan van Winged Foot Club gekend om zijn extreme moeilijkheid met smalle fairways, hoge rough en razendsnelle greens. Thomas Pieters trok zich daar geen moer van aan en speelde alsof het zijn voormalige thuisbaan in het Olense Witbos was. Met zelfverzekerd en consistent golfspel (8 fairways van de 14, 14 van de 18 greens in regulation en maar 28 putts) zette hij met 3 birdies (hole 11, 17 en 18) en een eenzame bogey (hole 12) op de eerste negen holes meteen de toon. Ook op zijn “back nine”, de eerste negen holes van New Yorkse course, liep het vlot met onmiddellijk een birdie op hole 2, na een putt van anderhalve meter.

De kersvers vader van dochter Florence kreeg nog opportuniteiten op hole 6 en 7 op birdie maar wist toen de cup niet te vinden. De slothole sloot hij wel af met een birdie en bewees met die openingsdag in 66 slagen (een evenaring van beste majorronde ooit op de tweede dag van het PGA Championship in 2018) dat hij zich kan meten met de besten ter wereld. Hopelijk kan hij dit elan verder zetten om zo zijn vierde plaats op The Masters in 2017 te verbeteren en misschien.

Foto: USA TODAY Sports

Tevreden

“Ik ben tevreden met mijn eerste ronde,” liet Pieters weten. “Mijn afslagen waren goed en ver, iets wat vooral op de lange par-4 holes zijn vruchten afwerpt. De fairways raken zal de volgende dagen de sleutel tot het succes zijn. Aan het einde van mijn ronde was mijn afslag iets minder en moest ik van op enkele moeilijke posities corrigeren om par te maken, iets was mij echter goed lukte.”

Thomas Detry mag ook terugkijken op een meer dan behoorlijke debuut al liet zijn afslag (6 fairways van de 14) hem vaak in de steek. Startend van hole 10 speelde de 27-jarige Brusselaar een foutloze eerste negen majorholes. Beter nog, dankzij een birdie op hole 17 dook hij zelfs de rode cijfers in. Het tij keerde snel op hole 1 met een double bogey. Meteen vocht het nummer 80 van de wereld terug met birdie op hole 2 en leek hij op weg naar de top 20 notering. Dat sprookje werd geen realiteit. Zijn slothole was een valse noot voor Detry na andermaal een mindere afslag met een bogey als gevolg. Finaal produceerde Detry met 71 slagen (+1) meteen de beste Belgische debuutronde op een major van de 21ste eeuw.

De leiding na de openingsdag van het 120ste US Open is in handen van de Amerikaan Justin Thomas (nummer 3 van de wereld) met -5. In zijn spoor (-4) volgt zijn landgenoten Patrick Reed (nummer 10) en Matthew Wolff samen met Thomas Pieters. Plaats vijf wordt ook gedeeld door een trio: de Noord-Ier Rory McIlroy, de Engelsman Lee Westwoord en de Zuid-Afrikaan Louis Ooosthuizen tellen allemaal -3.

Bij de tegenvallers zitten Dustin Johnson (nummer 1 van de wereld) en golfgrootheid Tiger Woods die beide een kaart in 73 slagen (+3) indienden en pas 71ste staan. Ook de Spanjaard Sergio Garcia (+4), de Engelsen Tommy Fleetwood (+4) en Ian Poulter (+5) zullen vandaag uit een ander vaatje moeten tappen. Vijfvoudige majorwinnaar Phil Mickelson mag met +9 zich nog opmaken voor één rondje om dan naar huis te keren.