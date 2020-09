Tampa Bay strijdt tegen Dallas om Stanley Cup in NHL

In de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL heeft Tampa Bay Lightning zich ten koste van New York Islanders geplaatst voor de finale van de Stanley Cup.

Tampa Bay won donderdag de zesde wedstrijd in finale van de Eastern Conference na een verlenging met 2-1 en kwam zo op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong.

Hun laatste obstakel op weg naar de Stanley Cup, de trofee voor de NHL-kampioen, wordt Dallas Stars, de kampioen uit de Western Conference.

Beide teams wonnen de Stanley Cup al een keer, de Californiërs in 2004 en de Texanen in 1999. Allebei verloren ze de finale ook al een keer, Tampa Bay in 2015 en Dallas in 2000. Zaterdag staan beide teams voor het eerst tegenover elkaar. Alle duels vinden plaats in de NHL-bubbel in het Canadese Edmonton.