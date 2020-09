Nieuw voetbalseizoen, nieuwe Topsjot: stuur ook dit jaar zelf je beelden in

Ondanks corona wordt overal in Limburg alweer gevoetbald. Dat wil zeggen dat ook wij weer alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat u helemaal mee bent met de gebeurtenissen op de Limburgse velden.

Elk weekend sturen we meer dan dertig enthousiaste voetbalmedewerkers de provincie in om u de beste artikels en het jongste nieuws te bezorgen over uw club. Elke zaterdag of zondag zenden we de beelden van een topwedstrijd ook live uit op onze website. Uniek in België. En op maandag vuren we een videosamenvatting van het voorbije voetbalweekend in de lagere reeksen op u af. Topsjot, niet te missen! Heb je zelf leuke videobeelden van Limburgse voetbalwedstrijden? Bezorg ze ons via deze uploadpagina.

