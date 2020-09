Leopoldsburg -

Door de riolerings-en wegeniswerken aan de Koningin Louisa Marialaan kunnen de bewoners niet meer parkeren in de berm. Tijdens de duur van de werken kunnen de betrokken bewoners (tussen Hechtselsesteenweg en E Adanglaan) een bewonerskaart krijgen waarmee ze kunnen parkeren in de blauwe zone. Die kaart is uiterlijk geldig tot het einde van dit jaar.