Middelkerke krijgt tweede Belgische naaktstrand

Krijgen de ruim 8.000 naturisten in ons land volgende zomer extra plaats? Met de twintigste verjaardag van het naaktstrand in Bredene in het vooruitzicht lijkt er eindelijk een opening voor een tweede naaktstrand langs de Belgische kust. Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, klinkt positief: “We hebben hier een mooie, afgelegen plek zonder doorwandelaars.”