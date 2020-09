Ploegleider Wout van Aert vertelt waarom hij officieel uit de Tour werd gezet

Merijn Zeeman is er naar eigen zeggen “kapot” van: donderdag na de laatste bergrit werd de sportief manager van Jumbo-Visma, de ploeg van Wout van Aert en gele trui Primoz Roglic, door de UCI officieel uit de Tour gezet. De Nederlander had zich misdragen tegenover een UCI-commissaris. “Ik had mijn kalmte moeten bewaren.”