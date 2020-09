Winston Groom, een Amerikaans auteur die vooral bekend is als schrijver van ‘Forrest Gump’, is overleden op 77-jarige leeftijd. Dat berichten Amerikaanse media.

Groom stierf woensdagavond in zijn thuisstad Fairhope in Alabama, zo bevestigt burgemeester Karin Wilson. “We zijn extreem bedroefd met zijn overlijden. Hij was zeker een icoon ...