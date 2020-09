Meer dan 30 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Wereldwijd is het aantal besmettingen met het coronavirus de kaap van 30 miljoen gepasseerd. Dat meldt de gezaghebbende Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit (JHU) donderdagavond. Het aantal overlijdens ligt op ruim 943.000.

De Verenigde Staten tellen nog altijd het hoogste aantal besmettingen en overlijdens. Volgens Johns Hopkins hebben in het land nu al meer dan 6,6 miljoen mensen positief getest op Covid-19. Ruim 197.000 patiënten bezweken inmiddels aan het virus in de VS.

Op de tweede plaats qua aantal besmettingen staat India met 5,1 miljoen positieve gevallen en meer dan 83.000 doden. Daarna volgt Brazilië met ruim 4,4 miljoen besmettingen en ongeveer 134.000 overlijdens.

In verhouding tot het aantal inwoners zijn er echter zes landen die een hoger aantal sterfgevallen kennen dan de VS. Volgens de statistieken van de universiteit komt Peru op de eerste plaats met bijna 97 doden per 100.000 inwoners, gevolgd door Bolivia, Spanje, Chili, Ecuador en Brazilië.

