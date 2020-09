Dorpscinema trekt door Beringen

Koersel

Beringen - Sinds enkele jaren organiseert CC Beringen films in openlucht aan het Kioskplein, in de schaduw van het imposante Casino Beringen. Dit jaar gaan ze nog een stapje verder en maken ze een filmtoer door Beringen om de inwoners een filmmagische nazomer te bezorgen.

Schepen An Moons: “Samen met Ludo Vangenechten van The Roxy stelde CC Beringen een gevarieerd en mooi programma samen. Hierbij streven ze naar ‘dat ietsje meer’, maar proberen we wel zo laagdrempelig mogelijk te werken. De Vlaamse Filmtour door Beringen op 6 unieke locaties. Veelal op idyllische plekjes waarbij er een link is tussen de getoonde film en de locatie waar ze aanwezig zijn."

De Dorpscinema starten op donderdag 17 september om 20u15 in het Mariapark van Koersel kapelleke met Sœur Sourire. De biografische film verhaalt het leven van de zingende Belgische kloosterzuster Jeannine Deckers, beter bekend als Sœur Sourire. De regisseur van de film, Stijn Coninx kwam na de vertoning nog een toelichting geven voor de aanwezigen. CC Beringen biedt de films gratis aan maar vraagt wel om op voorhand te registeren via de website van CC Beringen.