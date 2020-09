Heifiëste Neeroeteren schenkt 750 euro en trakteert beoners van wzc Het Park op ijs

Neeroeteren

Maaseik - In volle coronacrisis werd het bestuur van de Heifiëste geconfronteerd met een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat er in de zomer van 2020 geen evenementen mochten plaatsvinden. Echter rond hun vaste datum van 15 augustus zouden ze graag iets organiseren voor de gemeenschap van Neeroeteren en in het bijzonder voor een sociale instelling die getroffen was door het coronavirus. Lang moesten de bestuursleden niet nadenken en ze contacteerden WZC Het Park: gelegen in het centrum van Neeroeteren.Tijdens de eerste golf van coranabesmetingen overleden een aantal bewoners die reeds jaren in het zorgcentrum verbleven.

Maanden geleden werden de contacten gelegd om tijdens het afgelopen weekend van OLV Hemelvaart al de bewoners te trakteren op een ijsje van de Food Faktorie.

Jaarlijks steunen de Heifiëste een sociaal doel. Omdat dit jaar Corona heel actueel is en door de noodgedwongen annulatie van hun feesten: schenken ze een cheque van 750 euro aan WZC Het Park. Omdat tijdens corona gebleken is dat het contact met de buitenwereld noodzakelijk is, worden er met deze schenking tablets aangekocht. Hiermee communiceren onze bewoners met familieleden die noodgedwongen thuis zijn omdat het bezoek tijdens een Corona-crisis verboden is.

Sedert half april is WZC Het Park Corona vrij en we hopen dit zo te houden. Bezoek is toegelaten doch onder strikte voorwaarden. Tevens voelen de nieuwe bewoners zich inmiddels thuis in WZC Het Park. Als lid van de Integro-groep bieden we onze bewoners een hoogstaande en kwaliteitsvolle verzorging aan in een huiselijke sfeer met de nadruk op familiale aanpak.

Directeur Johan Wynen vond op woensdag 16 september 2020 de tijd om een aantal bestuursleden van de Heifiëste uit te nodigen. Een afvaardiging van de Heifiëste overhandigt officieel de cheque van 750 euro. Omwille van de tropische temperaturen brachten ze ijsjes mee voor alle bewoners en personeelsleden. Dit zorgde even voor de nodige afkoeling! Langs deze weg danken wij hen van harte voor dit prachtige gebaar.