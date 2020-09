Rotaryclub Genk-Staelen schenkt nieuwe rolstoelfiets aan bewoners Ter Heide

Zonhoven - Rotaryclub Genk-Staelen zorgde ervoor dat de bewoners van Ter Heide ook in coronatijden kunnen genieten van gezonde, sportieve buitenactiviteiten. Dankzij de schenking van een gloednieuwe elektrische rolstoelfiets kunnen de rolstoelgebruikers van Ter Heide bij mooi weer een tochtje maken in de groene omgeving van Genk en Zonhoven.

Fietsen is al jaar en dag een geliefde activiteit van de bewoners van Ter Heide. Ook bewoners die in een rolstoel zitten, kunnen hiervan genieten dankzij speciale elektrische rolstoelfietsen met een rolstoelplateau. Door het vele gebruik doorheen de jaren, zijn heel wat rolstoelfietsen intussen versleten en voldoen ze niet meer voor het intensieve gebruik. Gelukkig kan Ter Heide rekenen op heel wat partners om de aankoop van nieuwe rolstoelfietsen te financieren. Het doel is om op 5 jaar tijd het volledige fietsenpark te vernieuwen.

Ook Rotaryclub Genk-Staelen wil Ter Heide helpen deze droom te realiseren. De club zet zich elk jaar in voor diverse sociale projecten en goede doelen. Dit jaar schonken ze Ter Heide een Veloplus rolstoelfiets: een elektrische rolstoelfiets met een plateau voor rolstoelgebruikers. In tijden waarin ook de bewoners van Ter Heide hun contacten moeten beperken, is het extra fijn om hen bij mooi weer wel te laten genieten van een ontspannende fietstocht. De leefgroepen van Ter Heide Zonhoven hebben er de afgelopen maanden dan ook goed gebruik van gemaakt.