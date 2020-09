Luc, de handige upcyclingman van Residentie Prinsenpark

Genk - Upcycling is in de afgelopen jaren enorm populair geworden in de hele wereld. Ook Residentie Prinsenpark te Genk is ontzettend trots dat ze hier een steentje aan hebben mogen bijdragen.

Wat is upcycling ook alweer?

Er is sprake van upcycling wanneer oude en ‘onbruikbare’ materialen worden omgetoverd tot iets wat weer waardevol is en vaak zelfs mooier dan voorheen. Het ‘afval’ zou normaal gesproken bij het grof vuil worden gezet, maar krijgt nu een nieuwe functie. Het is dus niet alleen heel erg trendy maar ook nog eens milieubewust. Twee vliegen in één klap!

Vrijwilliger Luc, die normaal wekelijks de bewoners in cafetaria “de Kroon” bedient met een frisse pint, een babbel en een lach, zat door de coronacrisis al een tijdje thuis met zijn vingers te draaien. Als “handige Harry” wilde hij zich op een andere manier nuttig maken.

“Een goed idee hebben is leuk. Maar leuk alleen is niet genoeg. Je moet er ook wat mee doen”, zegt Luc.



Luc maakte van enkele kapotte bedden en andere afgeschreven materialen een leuke kar. Met die kar kan het zorgpersoneel op een makkelijke, rugsparende manier de bewoners op de afdeling van water voorzien.

“Het prototype bleek voor verbetering vatbaar, het moest steviger en makkelijker manoeuvreerbaar zijn”, zegt de perfectionist in Luc.

Het resultaat mag gezien worden: een stevige kar, makkelijk te verrijden, getest en goedgekeurd. Meer zelfs, iedere afdeling wilde zo’n prachtkar! Wat begon als een knutselwerkje eindigde in een waar assemblageproject. Nog meer kapotte bedden werden aangesleurd en Luc maakte in geen tijd 6 magnifieke waterkarren.