Gouden huwelijksjubileum voor Roger en Marie-Thérèse

Zutendaal - Het gouden huwelijksjubileum van Roger Ghijsen en Marie-Thérèse Olaerts.

Op vier september jongstleden vierden Marie-Thérèse Olaerts en Roger Ghijsen hun gouden huwelijksjubileum.

Zij hebben twee kinderen: Raf en Goele. Beiden genieten ze van hun vier kleinkinderen: Martijn, Sander, Warre en Jade.

Als verrassing had de buurt hun huis bubbelsgewijs schitterend versierd.

Thérèse is in Zutendaal en omstreken bekend dankzij de lezingen, die ze al jaren geeft aan diverse vrouwenverenigingen. Ook schrijft zij om de drie weken een column in de vrijdagbijlage van deze krant. Deze columns werden in een boek gebundeld en verkocht ten voordele van Sint Vincentius.

Roger is een zeer kundig natuurfotograaf. Hij observeert en bestudeert vogels, heeft daar een uitgebreide kennis over verzameld.

Enkele dagen na zijn op pensioenstelling begon hij als vrijwilliger in Sint Vincentius regio Genk/Zutendaal. Sindsdien is hij zeer gedreven voor deze vereniging in de weer.

Als koppel zijn zij blij dat ze hun tijd en energie kunnen steken in het geven aan anderen. Zo bezorgen ze mensen in nood zeer discreet niet alleen praktische bijstand. Ook vinden ze allebei belangrijk dat ze aandacht geven aan wie daar nood aan heeft.

Het geheim van een lang leven samen deelden de jubilarissen graag mee. Ondanks persoonlijke veranderingen blijf je bewust trouw aan elkaar, ook al is dit niet steeds vanzelfsprekend.