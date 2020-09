Nieuw in de bib: e-boeken lenen op je eigen toestel

Beringen - Vanaf nu kan je als lid van bibliotheek Beringen e-boeken lenen op je eigen toestel via cloudLibrary. Je kan 2 e-boeken tegelijk lenen voor 6 weken. Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel, dus over boetes hoef je je geen zorgen te maken. Je kan ook tot 2 e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen. Beringse schepen van bibliotheek Jessie De Weyer gaf gisteren het startschot en leende alvast haar eerste e-boek uit.

“De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo en Tolino. In cloudLibrary zie je welke e-boeken je kan lenen of reserveren. Met één muisklik zet je e-boeken op je leesplankje en start je met lezen!”, legt de schepen enthousiast uit.

Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken en een beperkt aanbod Engelstalige werken. De collectie richt zich tot volwassen leners en bevat vlot leesbare fictie, literaire en populaire romans, maar ook toegankelijke non-fictie. De meerderheid van Vlaamse uitgevers zet haar schouders onder het platform.

Het cloudLibrary-platform is erg gebruiksvriendelijk, zodat jong en oud, digitaal vaardig en digibeet er vlot mee aan de slag kunnen. “In de uitdagende periode waarin we leven, geeft deze innovatie ons een nieuwe mogelijkheid om onze lezers te blijven bereiken. En tegelijk hopelijk een nieuw publiek te verleiden!”, besluit schepen De Weyer.

Op de website van de bib www.beringen.be/bibliotheek vind je meer info over deze dienst en een korte handleiding om je op weg te helpen. Natuurlijk kan je in de pop-upbib op Lutgart of telefonisch ook terecht bij het bibteam voor meer info.