Cursa geeft ’s avonds les in open lucht

Maaseik - Cursa: van een innovatieve school voor opleidingen in het volwassenonderwijs gesproken!

Op woensdag 16 september kreeg juf. Caroline Neyens het lumineus idee de les voor het 2de jaar Spaans, te laten doorgaan in open lucht.

We zaten op de speelplaats, op een afstand van 1,5 m van elkaar op ontsmette stoelen en tafels. Correct volgens de maatregelen van Covid-19. Op een eenvoudige, spontane manier leerden we de Spaanse woordenschat m.b.t. kleding en kleuren. En dit zonder mondmaskers.

¡ Todas las caras felices en la foto ! Hopelijk blijft ‘the Indian Summer’ nog een tijdje duren, want op deze manier les volgen is zeker voor herhaling vatbaar! Juf. Caroline dacht ook aan de maanden mei en juni. Dat zou fantastisch zijn.