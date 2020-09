Dit weekend gaat de voetbalcompetitie in tweede en derde afdeling VV van start. Daarbij ook Weerstand Koersel. De Beringse club speelt voor het eerst in 84 jaar nationaal en wordt zo weer herenigd met KVK Beringen. Het is al van 2001 geleden dat de stad Beringen twee ploegen in nationale telde (toen met Beringen FC en Vigor). “Voor ons is dit sneller dan verwacht”, geeft Koersel-voorzitter Jos Haegdorens toe.