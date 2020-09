Het knettert binnen Celeval: experts trekken integriteit Lieven Annemans in twijfel

De aanwezigheid van gezondheidseconoom Lieven Annemans in de Celeval, het adviesorgaan dat de Nationale Veiligheidsraad bijstaat, wordt door meerdere experts ernstig in twijfel getrokken. Volgens de krant De Morgen kwam het woensdag tot een harde confrontatie tussen Annemans, een vurig voorstander van versoepelingen, en experts die al enkele weken waarschuwen voor de stijgende coronacijfers.

Zowel huidige als voormalige leden van de Celeval zouden - anoniem - de wetenschappelijke integriteit van Annemans in vraag stellen. Hij zou al te vaak voorbarige conclusies maken om vervolgens alsnog op zoek te gaan naar wetenschappelijk bewijs. Typerend is de open brief die Annemans eind augustus ondertekende. Hij trok die later weer in en mocht vervolgens aansluiten bij de Celeval.

In De Afspraak werd Annemans geconfronteerd met het artikel. “We hebben afgesproken om niets over de interne keuken te zeggen”, zei hij. “Ik neem mijn opdracht ter harte in het belang van iedereen. Als je een angstcultuur creëert dan krijg je een verkeerde reactie in de bevolking. Daar moeten we mee stoppen. De regering heeft gevraagd om meer gebalanceerde maatregelen. Dat is wat ik nu verdedig binnen de Celeval.”