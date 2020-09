Capaciteit Roland Garros zakt naar 5.000 toeschouwers per dag

Roland Garros, dat vanwege de coronacrisis uitgesteld is tot later deze maand, zal maximaal 5.000 toeschouwers per dag ontvangen. Dat heeft de politieprefectuur van Parijs gemeld. Eerder lag dat maximale aantal, zoals aangekondigd door de organisatie, nog op 11.500.

In eerste instantie mikten de organisatoren op 20.000 toeschouwers per dag, maar de coronamaatregelen werden nadien verstrengd. Daarom zetten ze in op 11.500, maar ook dat aantal werd dus nog naar omlaag bijgesteld.

Roland Garros wordt gespeeld van 27 september tot 11 oktober. Het grandslamtoernooi op gravel in Parijs stond aanvankelijk van 18 mei tot 7 juni op het programma.