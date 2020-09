Limburgs Platform voor Vluchtelingen krijgt armoedeprijs van Welzijnszorg

Hasselt -

Het Limburgs Platform voor Vluchtelingen is in de prijzen gevallen en wint de de armoedeprijs van Welzijnszorg. Dat is de grootste armoede-organisatie van Vlaanderen. Bezielster Linda Delva en de meer dan 300 vrijwilligers trekken zich al jaren het lot van de vluchtelingen in onze provincie aan. Ze helpen hen op weg om een nieuwe toekomst uit te bouwen. “De prijs”, zegt Linda Delva, “is ook een bekroning voor de vluchtelingen zelf, die dankbaar zijn voor de kansen die ze krijgen en graag iets willen terugdoen voor onze samenleving.”