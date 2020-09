Onuitgegeven 24 Uur van Le Mans: het virus racet mee

Geen enkele autowedstrijd is zo verminkt door corona als de 24 Uur van Le Mans. Nergens anders doen de gesloten deuren zo hard pijn aan de ogen. De grootste race van Europa is normaal één groot volksfeest dat een week duurt en 250.000 racefans uit alle windhoeken laat verbroederen. Nu ligt La Sarthe er doods en verlaten bij.

Le Mans is in zijn bijna honderdjarig bestaan een begrip geworden. De film ‘Le Mans 66’, met de strijd tussen Ford en Ferrari, bracht de magie eind vorig jaar nog naar de bioscoop met Matt Damon in de ...