Oudsbergen -

Vrijwilligers van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen hebben gisterenavond vijftien roofvogels vrijgelaten op de abdijsite van Herkenrode in Hasselt. Het ging om torenvalken en uilen die na maanden revalideren weer sterk genoeg waren om op eigen kracht te overleven. Heel wat natuurliefhebbers woonden de actie in Hasselt bij. Vrijdagavond wordt een tweede groep roofvogels vrijgelaten aan het stadion van KRC Genk.