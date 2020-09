Opnieuw stalker van Taylor Swift veroordeeld

Een man die ruim veertig brieven en e-mails schreef naar de Amerikaanse popster Taylor Swift (30) en haar voormalige platenmaatschappij is veroordeeld voor stalking. De Amerikaanse rechtbank heeft beslist dat de man dertig maanden naar de gevangenis moet.

Het vonnis is zwaar omdat de man had geschreven dat hij de zangeres zou komen verkrachten. Hij voegde eraan dat hij zelfmoord zou plegen als het niet tot een ontmoeting zou komen. Als hij ooit weer vrijkomt, zal hij nog drie jaar van nabij worden opgevolgd. Swift liet de zaak door haar advocaten opvolgen, ze was niet aanwezig op de rechtbank. Vorig jaar kreeg een andere stalker van Swift al vier jaar gevangenisstraf.