Houthalense brandstichter die medegevangene doodsloeg vandaag urenlang ondervraagd

Houthalen-Helchteren -

De 63-jarige Marc.E uit Houthalen-Helchteren is vandaag in Leuven urenlang ondervraagd door de politie voor de moord op een medegedetineerde in de Leuvense hulpgevangenis, een maand geleden. Om een nog onduidelijke reden bracht hij het slachtoffer in de wachtzaal om het leven. Marc E. zat in de cel op verdenking van verschillende brandstichtingen, waarbij een 88-jarige man uit Houthalen omkwam, en een verkeersongeval in Zonhoven waarbij hij een 60-jarige fietser aanreed die ook overleed aan zijn verwondingen. Hiervoor verschijnt hij morgen voor de raadkamer in Hasselt.