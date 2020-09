Het rommelt opnieuw bij Skeyes, dat instaat voor de luchtverkeersleiding in ons land. Volgens de vakbonden, in gemeenschappelijk vakbondsfront, maakt de directie van de Covid-19-crisis misbruik om akkoorden en afspraken niet na te komen.

Het gaat dan bijvoorbeeld over telewerk of flexibele uurroosters. “Als de directie blijft volharden, zullen we geen andere keuze hebben dan een stakingsaanzegging in te dienen”, klinkt het donderdag ...