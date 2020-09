Oesterseizoen officieel geopend in Zeeland: “Goed gevuld en heerlijk van smaak”

Goed nieuws voor de lekkerbekken onder ons. Donderdag is in het Nederlandse Yerseke het oesterseizoen officieel geopend met een eerste oogst. ““De oesters zijn goed gevuld en heerlijk van smaak, zei Kees Van Beveren van de Nederlandse Oestervereniging. De oesters zijn vooral in België erg in trek, met een geschatte afzet van ruim 60 procent.