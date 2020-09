Tottenham met moeite voorbij Plovdiv, Diagne (ex-Club Brugge) belangrijk voor Galatasaray

De verwachte ploegen als Tottenham Hotspur, Galatasaray, Rosenburg, Kopenhagen, Hajduk Split, Rangers en Granada hebben zich niet laten verrassen in de tweede voorronde van de Europa League op donderdag.

Mischien wel de grootste naam, Tottenham Hotspur, had het nochtans niet onder de markt tegen het bescheiden Locomotiv Plovdiv uit Bulgarije. Zonder Rode Duivel Toby Alderweireld, die rust kreeg van José Mourinho, kwamen de Spurs 1-0 achter na een doelpunt van Minchev. Harry Kane via strafschop in de 80e minuut en Ndombélé, net ingevallen voor Sissoko, konden in de 85e minuut het scorebord in het voordeel van de Engelsen doen draaien (1-2).

In de andere wedstrijden had het Spaanse Granada met 0-4 geen probleem met het Albanese Dürres. Voor Galatasaray maakte Mbaye Diagne, ex-Club Brugge, twee doelpunten tegen Neftçi (Azerbeidjan), eindstand 1-3. Kopenhagen haalde het op verplaatsing van buur Göteborg (1-2). Glasgow Rangers, met coach Steven Gerrard en oude bekende van Racing Genk, Ianis Hagi, won op Gibraltar met 0-5 van Lincoln Red Imps.