Ploegleider Wout van Aert en Primoz Roglic uit de Tour gezet wegens “mishandeling of bedreiging van een UCI-lid”

Opschudding donderdagavond na afloop van de laatste Alpenetappe van de Tour de France. Merijn Zeeman, ploegleider bij Team Jumbo-Visma en dus de baas van Wout van Aert en gele trui Primoz Roglic, is uit de Tour gezet voor “mishandeling, intimidatie, beledigingen of bedreigingen van een UCI-lid”. Dat staat te lezen in het juryrapport. Ook Wout van Aert krijgt onder meer een tijdstraf.