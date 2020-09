Duplantis verbetert wereldrecord, Ben Broeders tweede in Rome met Belgisch record

Mondo Duplantis, de nieuwe posterboy van de atletiek, heeft op de Diamond League van Rome het outdoor wereldrecord polsstokspringen verbeterd. Met een sprong over de mythische grens van 6 meter 15 centimeter overvleugelt hij Sergej Bubka die in 1985 6 meter 14 centimer sprong.

Duplantis flirtte dit seizoen al meermaals met het wereldrecord, indoor is hij regerend wereldrecordhouder met 6,18m. Op de laatste Diamond League op Europese bodem presteerde ook Ben Broeders sterk. Hij verbetert zijn Belgisch record outdoor, van 5,76m naar 5,80m. Daarmee evenaart hij zijn beste sprong indoor ooit. Broeders nestelt zich daarmee dit jaar in de toptwaalf van de wereld. Dit jaar is hij een van de regelmatigste polsstokspringers van het seizoen.

Broeders liet niemand minder dan gewezen indoorwerelrecordhouder en polsstoklegende Renaud Lavillenie achter zich, die vierde werd.

