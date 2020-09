Trend voor het tussenseizoen: vooruit met de ruit

Van Schotse ruiten tot een vichy- en tartanpatroon: geruite outfits zijn deze herfst hip in elke stijl. Luxemerken voorspelden het al op de catwalks, nu volgen tal van binnen- en buitenlandse merken het modevoorbeeld.

Eén stijlregel blijkt duidelijk bij het bekijken van outfits op de catwalk: met de ruit kun je dit najaar niet veel fout doen. Of je nu gaat voor een kledingstuk met een ruitjespatroon naar keuze om een sobere outfit wat te breken of je van top tot teen in geruite stuks hult: alles kan.

Bij Dior spelen ze binnen eenzelfde kleurtint met verschillende volumes van vierkanten, terwijl Givenchy het met minuscule ruitjes op strakke blazer over een uiterst zakelijke boeg gooit. Gezien bij Chloé en Shrimps: brave ruiten in het bruin die erg western aandoen, zeker in combinatie met een cognackleurige riem rond het middel van model Kaia Gerber.

Chloé / Gucci / Marc Jacobs

Mag het nog iets frivoler? Marc Jabobs gaat in zijn herfstcollectie de punky toer op met grote, rode Schotse ruiten en een korsetriem als accent. En Alessandro Michele bewijst bij Gucci dat je naast twee totaal verschillende ruitjespatronen ook kunt mixen en matchen met kleuren.

