Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V): “Vlaming zal geen twee keer betalen voor VRT-reeksen”

“De Vlaming zal geen twee keer moeten betalen voor VRT-reeksen. Het kan niet de bedoeling zijn dat VRT-producties enkel nog betalend ter beschikking zouden zijn”. Dat heeft Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) gezegd in het Vlaams Parlement in antwoord op vragen over de rol van de VRT in het streamingsplatform Streamz.