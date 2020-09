Vrijdagmarkt vanaf deze week op kleine ring

Bree - Deze week verhuist de wekelijkse vrijdagmarkt van het centrum naar de kleine ring. Binnen de kleine ring blijft doorgaand verkeer mogelijk.

“Omwille van de werken in het centrum van de stad moeten we wel uitwijken”, aldus burgemeester Liesbeth Van de Auwera (CD&V). “De markt zal vanaf vrijdag 18 september dus wekelijks opgesteld worden op de Grauwe Torenwal, de Stationswal, de Ter Rivierenwal en op het Stadsplein. Hier geldt vanaf nu dus elke vrijdag een parkeerverbod van 5 uur ’s ochtends tot 14 uur ’s middags. Er zullen geen marktkramen opgesteld worden in de straten binnen de kleine ring. Hier is dan werfverkeer en doorgaand verkeer mogelijk. In functie van de markt is de Opitterstraat tijdens de markt niet toegankelijk voor inrijdend verkeer. Tevens wordt de weg ter hoogte van het Stadsplein afgesloten. Doorgaand verkeer richting Grauwe Torenwal wordt omgeleid via de Pater Lambertusstraat. De Kloosterpoort wordt tijdens de markt een doodlopende straat.” Info: markt@bree.be of via 089/84.85.31.