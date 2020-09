Zoveelste inbraak in voetbalkantine in Opgrimbie: “Moeten bekenden zijn”

Maasmechelen -

Minstens drie inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag voor 1.000 euro aan snoep en drank gestolen in de voetbalkantine van Koninklijke Grimbie 69 aan de Weg naar Zutendaal. In de kantine is al vaker ingebroken. “Dit is niet meer het werk van onbekenden”, klinkt het.