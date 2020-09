Andere reisbureaus over ‘Summer Bash’: “Dit blijven organiseren, was onverantwoord”

Antwerpen -

Andere reisbureaus voor jongerenreizen reageren verbaasd en verontwaardigd op het feit dat Summer Bash deze zomer met grote groepen jongeren op reis is blijven gaan. “Wij hebben bijna alles geannuleerd omdat we de volksgezondheid niet in gevaar wilden brengen. Dat was de enige juiste keuze”, klinkt het. “Dit had nooit mogen gebeuren, maar heel de zomer hebben we verder maar één besmetting gehad”, reageert Jordy S’Jongers van de Antwerpse organisatie Summer Bash.