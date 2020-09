Virologen bezorgd over heropstart studentenleven: “Installeer op z’n minst de tracing-app”

Virologen zijn ongerust over de start van het academiejaar. Niet zozeer over de lessen op de universiteiten en hogescholen – die zullen veilig verlopen, geloven ze. Wel over het studentenleven. Want geen enkele groep heeft zoveel contacten als de jongeren. Ze lopen het virus sowieso sneller op, maar doordat ze er niet echt ziek van worden kunnen ze het overdragen op hun ouders of grootouders. Steven Van Gucht adviseert de studenten alvast de contact tracing-app te installeren.