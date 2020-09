Geen zorgeloze zwangerschap voor Chrissy Teigen: “Ik zit in de problemen”

De derde zwangerschap van Chrissy Teigen kwam als een echte verrassing voor het koppel, maar in tegenstelling tot haar vorige zwangerschappen loopt nu niet alles van een leien dakje. Het model vertelt op haar sociale media openhartig over haar verplichte bedrust en dat bevalt haar blijkbaar allerminst.

Chrissy Teigen sloeg de voorbije weken de raad van haar artsen om het heel rustig aan te doen en hoofdzakelijk in bed te blijven in de wind en dat moet ze nu bekopen. Het voormalige badpakkenmodel moet daardoor verplichte bedrust nemen en mag het bed nog nauwelijks uit. “Ik zit serieus in de problemen”, vertelde ze daarover op haar Instagram Stories op dinsdag. “Ik wist niet dat bedrust echt rusten in bed betekende. Ik dacht dat ik enkel moest thuis blijven en wat in de zetel mocht rondhangen.”

Op woensdag begint de verplichte bedrust al flink de spuigaten uit te lopen bij het model, al ziet ze er nu wel de ernst van in. “Ik ben vandaag letterlijk slechts vijf minuten uit bed geweest en in die luttele minuten stopte ik maar niet met bloeden. Het is dolle pret.” Toch zag het model ook nog de kans om te grappen: “Ik word nu gewoon gestraft, omdat ik tijdens mijn vorige zwangerschappen overal rondbazuinde dat ik er zo van hield om zwanger te zijn. “O ja, zwanger zijn is fantastisch!” Maar nu snap ik het. Nu begrijp ik waarom niet iedereen dit geweldig vindt. Maar natuurlijk ben ik erg, erg blij met deze baby ...”