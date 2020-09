22 Vlaamse steden organiseren coronaproof editie van Autoloze Zondag

De traditionele Autovrije Zondag in de Week van de Mobiliteit wordt dit jaar noodgedwongen met iets minder toeters en bellen gevierd. In Vlaanderen nemen 22 steden deel aan het event, dat zijn er fors minder dan vorig jaar. “Door de coronacrisis slaat een aantal steden een jaartje over, maar waar de Autovrije Zondag wel doorgaat, worden de veiligheidsvoorschriften uiteraard gevolgd”, klinkt het donderdag bij Laurens Vander Kuylen van Mobiel 21.