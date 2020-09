Dion Smith sprint bergop naar eerste profzege in Coppa Sabatini

De Nieuw-Zeelander Dion Smith (Mitchelton-Scott) heeft donderdag de zege veroverd in de Coppa Sabatini (1.Pro), een Italiaanse eendagskoers van de ProSeries. Hij was in een sprint bergop sneller dan de Italiaan Andrea Pasqualon (Circus-Wanty Gobert) en de Wit-Rus Alexander Riabushenko (UAE Team Emirates).