Eindelijk prijs voor Lotte Kopecky in Giro Rosa, leidster Van Vleuten breekt pols

Na een tweede en een derde plaats in de vijfde en zesde rit was het eindelijk prijs voor Lotte Kopecky in de zevende etappe van de Giro Rosa, de grootste vrouwenwielerwedstrijd ter wereld. De 24-jarige renster van Lotto-Soudal sprintte in Maddaloni naar de ritzege voor Elizabeth Deignan en Katarzyna Niewiadoma. Voor Kopecky is het één van de grootste zeges uit haar carrière.