André Greipel knijpt de remmen dicht in de Tour de France

André Greipel zal de Ronde van Frankrijk dit jaar niet uitrijden. De 38-jarige Duitse veteraan van Israel Start-Up Nation gaf er donderdag de brui aan in de laatste Alpenrit, over 175 kilometer tussen Méribel en La Roche-sur-Foron.

Onderweg krijgen de renners in deze achttiende etappe liefst vijf beklimmingen voor de wielen. Al in het begin van de Cormet de Roselend, de eerste klim van de dag, geraakte Greipel achterop en niet veel later stapte hij af.

In zijn carrière won de sprinter elf Touretappes, de laatste in 2016.