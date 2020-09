John Degenkolb sprint in Luxemburg naar eerste zege in truitje van Lotto-Soudal

John Degenkolb (Lotto Soudal) heeft donderdag de derde etappe van de Ronde van Luxemburg, met start in Rosport en finish na 154 kilometer in Schifflange, op zijn naam geschreven. De 31-jarige Duitser haalde het na een groepssprint voor de Roemeen Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko) en Pieter Vanspeybrouck. Voor Degenkolb is het zijn eerste zege in het shirt van Lotto-Soudal

Na amper 5 kilometer vormde zich een kopgroep met Zhandos Bizhigitov, Charlie Quarterman en Alessandro Pessot. Zij werden echter snel tot de orde geroepen. Het duurde tot de eerste helling van de dag vooraleer we een eerste serieuze afscheiding kregen. Daar zorgden na 40 kilometer koers Baptiste Planckaert, Jacob Hindsgaul Madsen, Ryan Mullen, Vicenzo Albanese en een gretige Zhandos Bizhigitov voor. Het vijftal mocht een voorsprong van 3:30 bijeen sprokkelen van het peloton met daarin de mannen van UAE Team Emirates prominent op de eerste rij.

De vroege vluchters sneden een eerste keer de beklimming van de Poteau de Kayl aan. Dit met een voorsprong van 1:50 op het peloton. Diezelfde kuitenbijter zat ook in de twee plaatselijke ronden, van elk 10,2 kilometer in en rond Schifflange. Baptiste Planckaert kwam daar als eerste boven en verzekerde zich zo van de groene trui als leider van het bergklassement.

Minder goed verging het Bizhigitov. Hij moest lossen en zocht het peloton op. De vier overgebleven vluchters trokken de slotronde in met een voorsprong van slechts 40 seconden. Baptiste Planckaert spartelde nog het langst tegen, maar werd op 6 kilometer van de eindmeet gegrepen.

Jan Bakelants ging dan aan de kop van het peloton sleuren. Even leek het erop dat hij enkele metgezellen mee zou krijgen, maar Bakelants kreeg te weinig steun en zo was deze poging geen lang leven beschoren. In de daaropvolgende sprint was Degenkolb duidelijk de snelste. De Duitser pakte zo bij zijn rentree meteen een mooie zege, nadat hij in de eerste etappe van de Tour ten val was gekomen en buiten tijd finishte in Nice. Grosu is door het behalen van de bonificatieseconden meteen de nieuwe leider. In het klassement volgt Diego Ulissi op vijf seconden en Amaury Capiot op negen seconden.

Vrijdag rijden de renners van Rodange naar Differdange. Tijdens deze koninginnenrit wacht de renners 201 kilometer, met onderweg zes hellingen. De Col de l’Europe ligt op de twee plaatselijke ronden van elk 9,5 kilometer in Differdange.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)