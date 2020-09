TREND. Hang eens wat textiel als kunst aan de muur

Wil je eens wat anders dan een foto of schilderwerkje aan de muur? Textielkunst duikt dankzij de immense populariteit van de Scandinavische woonstijl terug op in het interieur. Maar niet enkel hangers uit macramé fleuren een lege muur in een oogwenk op, ook met een wandtapijt zit je goed.

Een lege muur kan je opfleuren met al je favoriete foto’s of tekeningen geassembleerd in een gallery wall, een krans met droogbloemen of met … textielkunst. Zo zijn hangers uit macramé al enkele seizoenen razend hip bij fans van de Scandinavische woonstijl, maar ook andere vormen van muurtextiel zitten komende herfst en winter enorm in de lift. Niet meteen budget vrij voor dergelijke tierlantijntjes? Hang dan gewoonweg je favoriete vloerkleed tegen de muur aan.

Shopping? Beigekleurige wandhanger - 299 euro - The Dharma Door, handgetuft vloertapijt met abstracte tekening - 199 euro - Westwing Collection, gevlochten wandhanger - 16,99 euro - Maisons du Monde, macramé wandhanger - 139 euro - Maisons du Monde, witte wandhanger met tekening - 69,99 euro - Maisons du Monde en wandtapijt met abstracte tekening - 269 euro - Ferm Living