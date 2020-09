Dilsen-Stokkem -

Bij de politie is woensdag even voor 16 uur een melding binnengekomen dat er ongeveer tien man aan het zwemmen was in een waterplas langs de Weerstandersweg. Daar geldt een zwemverbod. Een patrouille ging naar de plas toe. Toen zij aankwamen, was er geen enkele illegale zwemmer te bekennen. In het verleden werden daar al meermaals zwemmers betrapt.