Belgisch modemerk Ann Demeulemeester komt in Italiaanse handen terecht

De Italiaan Claudio Antonioli is de nieuwe eigenaar van het Belgische modelabel Ann Demeulemeester. Een verkoop hing al langer in de lucht.

Claudio Antonioli is de nieuwe eigenaar van Ann Demeulemeester, inclusief het volledige archief en de flagshipstore in Antwerpen, zo rapporteert modevakblad Women’s Wear Daily, dat eerder al had geschreven over geruchten dat het modelabel te koop stond. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Demeulemeester zelf - die als ontwerpster deel uitmaakt van de beroemde Antwerpse Zes - verliet het modelabel in 2013 om zich te concentreren op nieuwe projecten, maar juicht de verkoop toe. “Meneer Antonioli is al sinds de begindagen van het modelabel een compagnon de route. Ik ben dan ook erg verheugd over dit nieuw begin. Het modehuis zal gevuld worden met nieuwe energie, en ik kijk vol vertrouwen naar de toekomst”, zei ze in een korte mededeling aan WWD.

Antonioli opende in 1987 zijn eerste winkel in Milaan, vandaag is het een boetiek aan de Naviglio Grande van ruim 700 vierkante meter, waar dus ook de kleding van Ann Demeulemeester al veel langer wordt verkocht. Daarnaast heeft hij ook winkels in Lugano, Turijn en op Ibiza. Hij is ook medeoprichter van New Guards Group, een modebedrijf dat onder meer Off-White, het modelabel van Virgil Abloh, en Opening Ceremony opkocht, maar recent zelf werd ingelijfd door Farfetch.

De nieuwe eigenaar noemt Ann Demeulemeester “het merk dat de grootste rol gespeeld heeft” in zijn leven. “Niet alleen omdat ik het altijd heb verkocht, maar ook omdat ik het zelf draag. Toen ik hoorde dat het te koop stond, heb ik Ann onmiddellijk om hulp gevraagd om te helpen bij het proces. Ik heb nog geen financieel objectief, mijn ultieme doel is om iets moois te maken, en het modelabel waar ik van houd te bewaren en te beschermen.”

Antonioli zegt dat naast een nieuwe ceo ook wordt gezocht naar een nieuwe creatief directeur, en het eerste defilé onder de nieuwe koers staat gepland tijdens de Parijse modeweek in maart. In juli had hoofdontwerper Sébastien Meunier immers al zijn vertrek aangekondigd. Het modelabel staat echter ook nog steeds op het programma van de volgende modeweek in Parijs eind deze maand, waar de zomercollecties worden voorgesteld.

Anne Chapelle

Ondanks het eerdere vertrek van Demeulemeester was het modelabel tot op heden wel nog steeds in Belgische handen. Zakenvrouw Anne Chapelle was jarenlang de stille kracht achter het modelabel en later ceo, maar verwierf in 2005 een meerderheidsaandeel en runde het modelabel via haar BVBA32, waartoe ook modelabel Haider Ackermann behoort. Het is nog niet duidelijk wat daarmee zal gebeuren.

In 2017 richtte Chapelle met UCWhy ook een volledig nieuw modelabel op, samen met de Belgische modeontwerper Wim Bruynooghe, en in 2018 werd ze benoemd tot ceo van het modehuis Paul Poiret, dat een doorstart maakte, maar beide modelabels zijn intussen alweer gepauzeerd of opgedoekt.